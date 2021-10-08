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Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı - Son Dakika

Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı

08.10.2021 13:02

İstanbul Sultangazi'de polisin GBT uygulaması yaptığı esnada hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi, polise yakalanmamak için bir kişiyi rehin aldı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen zanlı, gözaltına alındı.

Dün saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus ekipleri mahallede Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

BIĞAI BOYNUNA DAYADI

Hakkında yakalama kararı bulunan S.K., isimli kişi, motorize Yunus ekiplerinin denetimi sırasında polise yakalanmamak için üzerinde taşıdığı bıçağı kendi boynuna dayadı. Daha sonra bir kafeye giren S.K., burada bulunan bir kişiyi rehin aldı.

YUNUS POLİSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bıçağı rehin aldığı kişinin boynuna dayayan S.K., polisin olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Motorize Yunus ekipleri, bir süre S.K.'yı ikna etmek için uğraştı. Yunus polisleri S.K.'yı kısa bir süre sonra etkisiz hale getirerek, rehin alınan kişiyi kurtardı. Gözaltına alınan S.K., polis merkezi amirliğine götürüldü.

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Esentepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı - Son Dakika
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