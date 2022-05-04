SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI KAVGA SONRASI LİNÇ GİRİŞİMİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE BIÇAKLI KAVGA SONRASI LİNÇ GİRİŞİMİ

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'deki arkadaşını bıçaklayan Yılmaz H., yaralının yakınları tarafından kaçarak, sığındığı dükkanda linç edilmek istendi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmaya giren 2 arkadaş, daha sonra kavga etti. Kavga sırasında Yılmaz H., (16) yanında getirdiği bıçağı çıkararak, Abdulkadir K.'yı (17) bacağına sapladı. Yılmaz H., koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Abdulkadir K.'nın yardımına ise çevredekiler koştu.

Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan Abdulkadir K.'nın akrabaları ve arkadaşları, Yılmaz H.'yi kovalamaya başladı. Yılmaz H., bir iş yerine sığındı. Elinde sopa ve tahtlarla iş yerinin önüne gelen grup, Yılmaz H.'yi linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz H.'yi kurtararak, gözaltına aldı. Yaralı Abdulkadir K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulkadir K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.