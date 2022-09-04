İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı - Son Dakika
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İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı

04.09.2022 13:29

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bina girişindeki elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle evinde mahsur kalan bir kadın, çocuğunu kurtarmak için 1. kattaki evin balkonundan aşağıya bıraktı. Zemine çakılan çocuk sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 2288. Sokakta bulunan 5 katlı binanın giriş bölümünde çıktı.

ÇOCUĞUNU AŞAĞIYA ATTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın girişinde bulunan elektrik panosu alev aldı. Çıkan yangın sonrasında koridor ve merdivenleri duman kaplarken, binada yaşayan vatandaşlar ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında 1. katta yaşayan bir kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı.

YARALANDI

Olay sonrasında beton zemine çakılan çocuk başından, kol ve bacaklarından yararlanırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Çıkan yangın nedeni ile çalışma başlatılırken İtfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışması sürüyor.

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Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı - Son Dakika
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