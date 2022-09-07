Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

07.09.2022 19:14
Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultançiftliği Mahallesi 158. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Sultangazi'de mahalleliyi korkutan yangın, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı Sultangazi'de mahalleliyi korkutan yangın, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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