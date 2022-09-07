Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sultançiftliği Mahallesi 158. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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