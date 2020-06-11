Sultangazi'de binanın çatısı alev alev yanıyor (1) - Son Dakika
Sultangazi'de binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
SULTANGAZİ'de bir binanın çatısı alev alev yanıyor.
SULTANGAZİ'de bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İsmetpaşa mahallesi 114. Sokak'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yanlardaki binaların çatılarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
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12.06.2020 02:04:31. #1.13#
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