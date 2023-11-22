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Sultangazi'de Bir Aile Faciası: Baba, Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika

Sultangazi'de Bir Aile Faciası: Baba, Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olayda, Mehmet Kaya evini bastığı Şadumane Temuçin'i silahla öldürdü. Evden kaçan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sultangazi\'de Bir Aile Faciası: Baba, Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti
22.11.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:17
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de Mehmet Kaya evini bastığı Şadumane Temuçin'i silahla öldürdü. Sesler üzerine evden kaçan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya genç kızı da öldürdükten sonra intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü. Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Sultangazi, İntihar, Olay, Adli Tıp, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Bir Aile Faciası: Baba, Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Bir Aile Faciası: Baba, Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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