Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü

20.03.2022 12:22

Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü Sultangazi'de seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı.

Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü

İSTANBUL - Sultangazi'de seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevler içinde kalan araç küle döndü.

Olay gece saat 02.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 307. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle seyir halinde olan Ayhan İnce, aracının motor kısmından dumanlar yükselmeye başladığını görünce durdu. İnce, kendini araçtan dışarıya atarken, bir anda yükselen alevler otomobilin tamamını sardı. Yangına ilk olarak araç sahibi ve vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü
Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü
Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ İtfaiyecilerden göz yaşartan performans: Ev küle döndü ama 16 bin TL'yi bulan parayı zarar görmeden buldular İtfaiyecilerden göz yaşartan performans: Ev küle döndü ama 16 bin TL'yi bulan parayı zarar görmeden buldular

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:12 Aleyna Tilki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Kısa sürede binlerce beğeni aldı
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de bir anda alev alan otomobil küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement