Sultangazi'de Bir Aracın Alev Alev Yanması Kamerada

Sultangazi'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.





Sultangazi'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.



İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halinde giden Muzaffer Demir yönetimindeki 34 LPM 38 plakalı araç bir anda alev aldı. Yanan araçta ölen ya da yaralanan bulunmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.



İTFAİYE ARACINDA SU YOKTU İDDİASI



Aracın alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşlar yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye aracında su olmadığı, bundan dolayı yangına müdahale edemediğini iddia ediyor.



"BİR ANDA TUTUŞTU"



Araç sahibi Muzaffer Demir, "Seyir halinde iken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi" dedi.



Hanifi Bayram adlı vatandaş ise, "Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Bende anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı" diye konuştu.



Görüntü dökümü:



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-Cep telefonu görüntüleri (Farklı açılardan)



-Aracın alev alev yanması



-İtfaiye ekipleri



-İtfaiye ekiplerinin aracı söndürmesi



-Aktüel görüntüler



-Yanan aracın görüntüsü



-Araç sahibi ile röp



-Görgü tanığı ile ilgili röp



-Genel ve detaylar - İstanbul

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