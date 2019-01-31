Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Bir Aracın Alev Alev Yanması Kamerada

Sultangazi'de Bir Aracın Alev Alev Yanması Kamerada

2 saat önce

SULTANGAZİ'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.

Sultangazi'de Bir Aracın Alev Alev Yanması Kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de, seyir halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç küle döndü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halinde giden Muzaffer Demir yönetimindeki 34 LPM 38 plakalı araç bir anda alev aldı. Yanan araçta ölen ya da yaralanan bulunmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE ARACINDA SU YOKTU İDDİASI

Aracın alev alev yanması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşlar yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye aracında su olmadığı, bundan dolayı yangına müdahale edemediğini iddia ediyor.

"BİR ANDA TUTUŞTU"

Araç sahibi Muzaffer Demir, "Seyir halinde iken araç bir anda tutuştu. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarından yangının çıktığını söyledi" dedi.

Hanifi Bayram adlı vatandaş ise, "Baktım araba tutuşmuş. Yanan arabanın yanında başka bir araç vardı. Araç sahibine niye aracını çekmediğini sordum. O da bana çekemediğini söyledi. Bende anahtarları alıp kendim çektim. Cesaret edemedi kendisi, ben kendim cesaret ettim. O aracı çekmeseydim o da yanacaktı" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

İtfaiye, Araç
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti Meteorolojiden Ülke Geneli İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Bir Aracın Alev Alev Yanması Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]