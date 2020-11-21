Son dakika haberi! Sultangazi'de bir binanın çatı katı, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki yangın söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'taki 6 katlı bir binanın çatı katındaki dairede, kömür sobasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan 2 kişiyi binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını da söndürdü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.