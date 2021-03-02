Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın defalarca kez uyardığı ünlü ismin sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Genç çalışanı çiğ köfte acılı diye feci şekilde darbeden saldırgan hak ettiğini buldu

İçişleri'nden normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşti

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan anne ve babayı oğulları daireden çıkardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı katında hasar oluştu.