Sultangazi'de binanın çatı katında yangın: Alev alev yandı - Son Dakika
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Sultangazi'de binanın çatı katında yangın: Alev alev yandı

03.09.2022 16:53
Sultangazi'de binanın çatı katında yangın: Alev alev yandı

Sultangazi'de bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken yoğun duman gökyüzünü siyaha bürüdü.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Bosnaçeşmesi Caddesi'nde bulunan bir sitenin çatı katında çıktı. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katından yükselen alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çok sayıda vatandaşın da izlediği görüldü. Ekiplerin yangına müdahale anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de binanın çatı katında yangın: Alev alev yandı - Son Dakika

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