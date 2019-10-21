Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

7 dakika önce

Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL- Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

İSTANBUL- Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:29 Kaynak: İHA
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