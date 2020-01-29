Sultangazi'de bir iş yerinde göçme meydana geldi: 1 işçi yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de bir iş yerinde göçme meydana geldi. Yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kalarak yaralandı.



Sultangazi Cebeci Mahallesinde bulunan bir iş yerinde göçme meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL