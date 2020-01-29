Sultangazi'de bir iş yerinde göçme meydana geldi: 1 işçi yaralı - Son Dakika

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Sultangazi'de bir iş yerinde göçme meydana geldi: 1 işçi yaralı
6 saat önce
Sultangazi'de bir iş yerinde göçme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Sultangazi'de bir iş yerinde göçme meydana geldi. Yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kalarak yaralandı.
Sultangazi Cebeci Mahallesinde bulunan bir iş yerinde göçme meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
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