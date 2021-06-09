Sultangazi'de bir iş yerinin deposundan 100 bin TL'lik hırsızlık - Son Dakika

İstanbul Sultangazi'de bir deponun kapısını demir levye ile açan hırsızlar, içeride bulunan 100 bin TL değerinde makine malzemesini çaldı. İçerisinde bir kadının da bulunduğu hırsızlık çetesi depoyu soyarken, çevredeki vatandaşlar ise onları izledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'ye bağlı Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir işyerinin deposunu gözüne kestiren 1'i kadın 5 hırsız, beyaz bir minibüsle işyerinin önüne yanaştı. İşyerinin önüne yanaşan hırsızlar, beraberinde getirdikleri demir levye ile deponun kapısını açarak içeriye girdi. Tanınmamak için maske takan hırsızlar, dakikalar içerisinde depoda bulunan 100 bin TL'lik ürünü minibüse koyarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLAR ÇALDI VATANDAŞLAR İZLEDİ

Hırsızlığın yapıldığı esnada olaya tanık olan kişilerin ise hırsızlık anını izlediği güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis yapılan hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

(Batuhan Toprak/İHA)