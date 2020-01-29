Sultangazi'de bir işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de bir işçi göçük altında kaldı - Son Dakika

Sultangazi'de bir işçi göçük altında kaldı

20 dakika önce

Sultangazi'de 2 katlı bir iş yerinde göçme meydana geldi.

Sultangazi'de bir işçi göçük altında kaldı, System.String[]

Sultangazi'de 2 katlı bir iş yerinde göçme meydana geldi. Göçük altında kalan yabancı uyruklu bir işçi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sandalye üretimi ve hurda atık dönüşümü yapılan iş yerinin ikinci katında bir işçi iş makinesiyle çalışırken betonun çökmesiyle birlikte aşağıya düştü. Bu esnada alt katta çalışan yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ekipler tarafından göçük altından çıkarılarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan işçinin durumu belirsizliğini korurken, iş makinesi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Sultangazi, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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