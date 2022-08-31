Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını

31.08.2022 12:53

Sultangazi'de bir işyerine yapılan basında 2 bin adet doluma hazır şişe, 3 şişe sahte alkol, 42 sayfa farklı markalara ait etiket ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Sultangazi'de bir işyerine yapılan basında 2 bin adet doluma hazır şişe, 3 şişe sahte alkol, 42 sayfa farklı markalara ait etiket ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir işyerinde kaçak alkol ve etiket imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 29 Ağustos'ta işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramalarda 2 bin adet doluma hazır şişe, 3 şişe sahte alkol, 42 sayfa farklı markalara ait etiket ele geçirildi. Baskın işyeri sahibi M.B.Y. gözaltına alındı. İşyeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılırken, herhangi bir ruhsat veya vergi levhası bulunmadı belirlenen iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İETT şoförü 'klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi İETT şoförü 'klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi 30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı Sultangazi'de coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de işyerine sahte alkol baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement