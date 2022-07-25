Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki bir park içerisinde A.O. (34) isimli kadın yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi tarafından bıçaklandı.

Sultangazi 'de evlilik vaadiyle kendisinden para ve altın aldığını iddia ettiği kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

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