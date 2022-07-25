Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

25.07.2022 13:02
Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Sultangazi'de evlilik vaadiyle kendisinden para ve altın aldığını iddia ettiği kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Sultangazi'de evlilik vaadiyle kendisinden para ve altın aldığını iddia ettiği kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir park içerisinde A.O. (34) isimli kadın yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi tarafından bıçaklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli A.K'yi (57) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.K'nin ifadesinde, 4 ay önce tanıştığı A.O'nun kendisinden evlenmek vaadiyle 1 tam altın, 1 çeyrek altın ve 500 lira para aldığını iddia etti.

Olay günü gördüğü A.O'yu bu yüzden bıçakladığını savunan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sultangazi'de bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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