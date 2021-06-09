Sultangazi'de bir kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

İstanbul Sultangazi'de 3 çocuk babası şahıs, kardeşleri tarafından ağaca asılı halde ölmüş olarak bulundu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, kardeşi ile birlikte kumaş alım satım işi ile uğraşan 40 yaşındaki Murat Erven, kardeşinden helallik istedi. Helallik istedikten sonra Erven'den uzun süre haber alamadı. Boş bir arazide bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son veren Erven'i gören kardeşleri, asılı olduğu ipi çakmak ile yakarak indirdikten sonra caddeye kadar sırtlarında taşıdı. Erven'in cansız bedeni Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra Adlı tıp kurumuna sevk edildi ve burada yapılan işlemlerin ardından ise Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Murat Erven'in 2 aydır işsiz olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

(Hasan Tik/İHA)