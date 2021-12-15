Son dakika haberleri: Sultangazi'de bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi - Son Dakika

Sultangazi'de, Nedim Ç.'nin (35), yolda yürüdüğü sırada başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kuzeni tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nedim Ç.'nin 8 Aralık'ta İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine doğru yürüdüğü sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerini gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, maktul Nedim Ç.'ye arkasından koşarak yaklaşan bir zanlının silahla iki el ateş ederek kaçtığını belirledi.

İncelemenin devamında, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan zanlının kullandığı silah olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride bulundu.

Şüphelinin, maktulün kuzeni Cihan Ç. (27) olduğunu ve Esenyurt'taki bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, adrese yapılan baskınla zanlıyı gözaltına aldı.

Cihan Ç. ile Nedim Ç. arasında husumet olduğu değerlendirilirken, zanlının, emniyette, cinayet iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.