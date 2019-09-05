Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Sultangazi'de bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 saat önce

Sultangazi'de bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında tamirhanede bulunan 3 araç alev aldı. Alevler, yan tarafta bulunan bir başka tamirciye de sıçradı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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