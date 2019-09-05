Sultangazi'de bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında tamirhanede bulunan 3 araç alev aldı. Alevler, yan tarafta bulunan bir başka tamirciye de sıçradı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor