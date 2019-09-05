Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de bir oto tamircisinde yangın çıktı.
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Sultangazi'de bir oto tamircisinde yangın çıktı.

1 saat önce

Sultangazi'de bir oto tamircisinde yangın çıktı.

Sultangazi'de bir oto tamircisinde yangın çıktı., System.String[]

Sultangazi'de bir oto tamircisinde yangın çıktı. Tamirhanedeki 3 aracın alev aldığı yangın yan taraftaki bir başka tamirciye sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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