Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi

28.03.2022 09:10

- Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi Sultangazi'de, sokakta park halindeki 6 aracın lastikleri bıçaklanarak patlatıldı.

- Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de, sokakta park halindeki 6 aracın lastikleri bıçaklanarak patlatıldı. Sabah saatlerinde evden işe gitmek için çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok yaşarken, araçların lastiklerini bıçaklayan kişi bir apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, iki gün önce sabah saat 05.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 6 araç, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kesici alet kullanılarak patlatıldı. Araç sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, 6 aracın lastikleri olay yerine gelen lastikçiler tarafından değiştirildi. Öte yandan aracın lastiklerini kesen şahıs ise, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Hiç kimse ile sıkıntımız yok, neden böyle bir şeye tenezzül ediyor"

Aracının lastiği patlatılan Rıfat Kartalmış, "Akşam otoparka aracımı park ettim. Sabah 9 civarlarında arkadaş aradı. Bütün araçların lastiklerinin bıçaklandığını söyledi. İndik, baktık 6 tane aracın lastikleri patlatılmıştı. Benim aracın 1 lastiğini, komşularımın kiminin 3 tane, kiminin 2 tane lastiğini bıçaklamışlar. Zaten kesikler belli, ben kendi aracımın değiştirdim. Arkadaşların ki de yapılıyor. Kamera görüntüleri de var. Direkt geliyor yukarıdan otoparka doğru yöneliyor. 10 dakika sonra çıkıp gidiyor. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kimse ile bir sıkıntımız yok. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyor bilmiyorum. Saat 5 ila 5 buçuk arası o civarlarda geliyor, kamera saatinde öyle yazıyor" dedi.

Polis araçların lastiklerini patlatan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi
Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi
Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi
Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi

YORUMLAR
500
Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı Sultangazi'de dev asayiş uygulaması... Aranan 7 şahıs yakalandı Lastik tamircisinden ilginç koleksiyon: Patlayan araç lastiklerinden çıkardığı cisimleri iş yerinde sergiliyor Lastik tamircisinden ilginç koleksiyon: Patlayan araç lastiklerinden çıkardığı cisimleri iş yerinde sergiliyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement