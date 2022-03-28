Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi - Son Dakika

- Sultangazi'de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de, sokakta park halindeki 6 aracın lastikleri bıçaklanarak patlatıldı. Sabah saatlerinde evden işe gitmek için çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok yaşarken, araçların lastiklerini bıçaklayan kişi bir apartmanın güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, iki gün önce sabah saat 05.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 6 araç, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kesici alet kullanılarak patlatıldı. Araç sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, 6 aracın lastikleri olay yerine gelen lastikçiler tarafından değiştirildi. Öte yandan aracın lastiklerini kesen şahıs ise, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Hiç kimse ile sıkıntımız yok, neden böyle bir şeye tenezzül ediyor"

Aracının lastiği patlatılan Rıfat Kartalmış, "Akşam otoparka aracımı park ettim. Sabah 9 civarlarında arkadaş aradı. Bütün araçların lastiklerinin bıçaklandığını söyledi. İndik, baktık 6 tane aracın lastikleri patlatılmıştı. Benim aracın 1 lastiğini, komşularımın kiminin 3 tane, kiminin 2 tane lastiğini bıçaklamışlar. Zaten kesikler belli, ben kendi aracımın değiştirdim. Arkadaşların ki de yapılıyor. Kamera görüntüleri de var. Direkt geliyor yukarıdan otoparka doğru yöneliyor. 10 dakika sonra çıkıp gidiyor. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kimse ile bir sıkıntımız yok. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyor bilmiyorum. Saat 5 ila 5 buçuk arası o civarlarda geliyor, kamera saatinde öyle yazıyor" dedi.

Polis araçların lastiklerini patlatan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.