Sultangazi'de bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Sultangazi'de bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

6 saat önce

Sultangazi'de mahalledeki araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Sultangazi'de mahalledeki araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Panikleyen sürücü aracın gazına aşırı yüklenince, otomobil bir anda alev aldı. Sürücü kalabalığın içinden polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ismi ve araç plakası öğrenilemeyen bir kişi, girdiği sokakta park halindeki araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi. Kaçmak isterken de önüne gelen araçlara da çarpan sürücü, başka bir araca çarparak durdu. Durduğu sırada öfkeli mahalle sakinleri arabanın içinde bulunan sürücüyü dışarı çıkarmak istedi. Kapıları kilitleyen sürücü etrafındaki kalabalıktan kurtulmak için gaza yüklendi. Bu sırada mahalle sakinleri de aracın camlarını kırmaya çalıştı.

ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Panikleyen sürücü gaza aşırı yüklenince, araç motor kısmında bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR ŞAHSIN UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ortalığı savaş alanına çevrilen sürücü, mahalle sakinleri tarafından iddia edildiğine göre, şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve olaylara tepkisiz kaldığını belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Sultangazi'de bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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