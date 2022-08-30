Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı

30.08.2022 09:22
Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı

Sultangazi'de bir teknoloji mağazasına giren hırsız, alarmı söktükten sonra cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Sultangazi'de bir teknoloji mağazasına giren hırsız, alarmı söktükten sonra cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazaya müşteri gibi gelen hırsız, gözüne kestirdiği bir telefonun alarmını kısa sürede söktü. Hırsız ardından dükkanın alarmı çalmadan teknoloji mağazasından uzaklaştı. Hırsızın telefonun alarmını sökerek çalması teknoloji mağazasının güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın telefonların olduğu masaya yaklaştığı ve aralarından gözüne kestirdiği telefonu incelediği görülüyor. Elinde incelediği telefonun alarmını ustaca ve sakinlikle 19 saniyede çıkartan hırsız, elinde çaldığı telefon ile teknoloji mağazasından uzaklaşıyor. Görüntülerde hırsızlığı fark eden mağaza çalışanlarının hırsızın peşinden koştuğu ancak şüpheli şahsın olay yerinden gitmiş olduğu görülüyor.

Öte yandan yaşanan hırsızlık ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı Patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Sultangazi, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:41 Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yaptı
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 09:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement