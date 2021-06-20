Sultangazi'de birbirinden anlamlı üç projeyle hayata dokunuluyor - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, Divan Derneği ve Anka Derneği ile ortak yürüttüğü, farklı yaş gruplarına yönelik üç farklı projeye imza att. T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projelerle diplomasi alanında farkındalık oluşturulurken sporla dolu bir hayatın da kapıları aralanıyor.

Sultangazi Belediyesi, Divan Derneği ve Anka Derneği ile ortak yürüttüğü projelerini, düzenlenen açılış programıyla hayata geçirdi. Açılışı yapılan projelere T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek veriyor. Bu çalışmalara lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri gibi her sınıf grubundan ve yaştan bireyler katıldı. Sultangazi Belediyesi Şehit Yurduseven Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Divan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir İşbilir ve projelerde faaliyet gösteren öğrenciler katıldı. Atölye ve faaliyetler kapsamında özellikle Sultangazi'de yaşayan gençlerin, gönüllülük bilinci, çatışma bölgelerinde yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik sosyal farkındalık vb. becerileri kazanacakları bir eğitimin söz konusu olduğu ifade edildi. Düzenlenen projeler ve atölyeler kapsamında öğrencilere hediyeler takdim edildi.

"Hedefimiz buradan sadece diplomat yetiştirmek değil"

Bu programın özel bir iş dolayısıyla düzenlendiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Burada Genç Diplomasi, 7'den 77'ye Sen de Gel Spora ve Diplomasi Elçileri Kahvesi adı altında diplomatlar yetiştirebilmek, belki de diplomasiye yön verebilecek insanların izini sürebilme adına yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsediyoruz Divan Derneğimizin öncülüğünde. İçişleri Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Koordinasyonunda güzel bir projeyle karşı karşıyayız. Buradaki arkadaşlarımıza dijital üzerinden çeşitli bölgelere dair bilgiler verildi. Bizim yakın coğrafyamızı ilgilendiren çeşitli alanlarla ilgili atölye çalışmaları yapıldı ve kendilerine çok özel eğitimler verildi" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 46 gündür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Yusuf Bilal Karasakal, "Diplomasi Akademisi kapsamında Doğu Akdeniz Atölyesi'ne çalışmaktayım. Yaklaşık 46 gündür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 10 aylık uzun bir maraton devam edecek. Umarım başarıyla sonuçlanır. Ben, Sultangazi Belediyesi'ni sosyal medya hesaplarından takip ettim, bu çalışmaları da oradan gördüm ve başvuruda bulundum, belli bir mülakat aşamasından sonra bizleri kabul ettiler" dedi.

"Haklarımız suiistimal ediliyor"

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezunu olan Kübra Türegün, "Doğu Akdeniz Atölyesi'nde çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmalar sayesinde de aslında Doğu Akdeniz'de bizim ne kadar hakkımız olduğunu ve hakkımızın başka şekillerde suiistimal edildiğinin ortaya çıktığını gördüm. Atölyeyle beraber gerçekten farkındalık kazandığımı gördüm" diye konuştu. - İSTANBUL