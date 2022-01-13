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Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada

13.01.2022 10:24

Sultangazi'de iki hırsızdan biri, bir binanın önündeki bisikleti çaldı.

Sultangazi'de iki hırsızdan biri, bir binanın önündeki bisikleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin sahibi Emre Yasin Filiz, "Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan bisikletin benim için manevi değeri vardı" dedi.

Olay Sultançiftliği Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsızdan biri gözlerine kestirdikleri binanın önünde gözcülük yaparken, diğeri ise girdiği binadaki katları tek tek gezdikten sonra merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Bir süre sonra çaldıkları bisiklet ve küçük bir çelik kasayı alarak hızla bölgeden ayrılan hırsızlar aynı binanın giriş katında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlardan birinin bisikleti kucaklayarak hızla kaçtığı diğerinin ise elinde görülen çelik

kasa ile arkadaşını takip ettiği görüldü.

"EN İYİSİNDEN BİSİKLET GÖNDERMİŞ ÜZERİNDE DE MÜHRÜ VARDI"

16 yaşındaki Emre Yasin Filiz bisikletinin çalınmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtirken, "Ben burada oturuyordum sonra iki kişi geldi. Meğerse burayı gözetleyip kolaçan ediyorlarmış. Sonra ben bakkala gidip geldim. Onlarda önce binanın içinde dolanmışlar o sırada merdiven altındaki dolabı kaldırıp altındaki çelik kasayı buluyorlar. Onu poşete koyuyorlar ve bisikletim ile birlikte alıp götürüyorlar. Normalde bisikletin yenisi alınabilir. Ancak bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bana hediye etmiş olduğu için maneviyatı çok büyük bir bisikletti. Çok üzüldüm benim daha önce küçük bir bisikletim vardı sürerken bağladığım ses sisteminde Dombra müziği çalıyordu. O sırada videomu çekmişler Cumhurbaşkanımız çok üzülmüş ve bana en iyisinden bisiklet göndermiş üzerinde de mührü vardı" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HEDİYESİDİR DİYEREK KENDİ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÜZERİNE ÖRTMÜŞTÜ ONU BİLE ALIP GİTMİŞLER"

Çok üzüldüğünü ifade eden Filiz: "3 yıldır o bisiklete hiç binmiyordum ve her hafta sonu temizliyordum. Dolabın üzerinde duruyordu lastiklerinin havası bile indiğinde çok üzülüyordum ama alıp götürdüler. Birde o kadar rahatlar ki ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar, istedikleri gibi alıp çıkıyorlar. Bisiklete O kadar değer veriyorduk ki babam, annem bile özel olarak Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diyerek kendi başörtüsünü üzerine örtmüştü onu bile alıp gitmişler" diye konuştu.

(Hasan Tik-İHA)

Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada

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Emre Yasin, Sultangazi, Hırsızlık, Bisiklet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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