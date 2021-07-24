Sultangazi'de boğazına ip bağlanan kediyi asarak öldürdüler - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE okulun demir korkuluğunda iple asılmış kedi bulundu. İple asılarak öldürülen kediyi gören mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Olay, 50. Yıl Mahallesi F Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede oyun oynayan çocuklar, cadde üzerinde bulunan Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'nin duvar korkuluğunda hareketsiz bir şekilde duran kediyi fark etti. Kedinin yanına gelen çocuklar, kedinin iple okulun bahçe duvarının demir korkuluklarına asıldığını gördü. Çocuklar durumu çevreden geçen vatandaşlara iletti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar durumu Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, kediyi asılı olduğu yerden çıkartarak götürdü.Yaşanan vahşete tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu yapan insanlara da her şeyi yapar. Biz insanoğlu olarak her şeyi hak ediyoruz" diye konuştu.