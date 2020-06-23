Sultangazi'de boşaltılan bina tekrar sallandı - Son Dakika

Sultangazi'de boşaltılan bina tekrar sallandı

Sultangazi'de, gece çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı.

Sultangazi'de, gece çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı. Evlerine giren bazı vatandaşları, binaların sallanması üzerine korku içinde dışarıya koştu. Bunun üzerine polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi


Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 numaralı sokakta meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta bulunan 4 katlı iki binada henüz bilinmeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Gece saatlerinde derinleşen çatlaklardan çıkan sesle vatandaşlar panikle dışarı çıkıp, ekiplere haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.


Yapılan incelemenin ardından yan yana bulunan 3 tane bina boşaltıldı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar geceyi akrabalarının yanında, bazıları ise sokakta yer alan araçların içinde geçirdi. Durumun biraz sakinleşmesinin ardından bazı vatandaşlar ise evlerine girmeye başladı.


Ancak sabah saatlerinde bina tekrar sallanmaya başladı. Eve giren vatandaşlar sallanma ve binadan gelen sesler üzerine panik içinde dışarıya koştu. Dışarı çıkan bazı bina sakinlerinden birkaç kişi gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı.


İhbar üzerine tekrar polis ekipleri sevk edildi. Polis, evine giren vatandaşları tekrar tahliye ederek, sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de boşaltılan bina tekrar sallandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
15:49
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:16:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de boşaltılan bina tekrar sallandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]