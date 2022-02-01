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Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar - Son Dakika

Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar

01.02.2022 14:55
Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar

Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar Sultangazi'de boş binadan kalorifer peteklerini çalmaya kalkışan iki hırsız, kameralara yansıdı.

Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar

İSTANBUL - Sultangazi'de boş binadan kalorifer peteklerini çalmaya kalkışan iki hırsız, kameralara yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya giren iki hırsız, petekleri çalmaya çalıştı. Petekleri olay yerine birlikte geldikleri taksiye yüklemeye çalışan hırsızlar, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı. Petekleri sokak ortasında bırakan hırsızlar taksiye binerek kaçtı. Bu sırada sokağa inen mahalleli de taksiyi durdurmaya çalıştı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay yerine çağrılan polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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geri dönüşüm, Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksiyle geldiler, boşaltılan binadan kaloriferleri böyle çaldılar - Son Dakika
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