- Sultangazi'de boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle...
- Sultangazi'de boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı.
- Sultangazi'de boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:20 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › - Sultangazi'de boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle... - Son Dakika
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