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SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALARA GİRİŞ İZNİ VERİLDİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALARA GİRİŞ İZNİ VERİLDİ

29.07.2021 15:39
SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALARA GİRİŞ İZNİ VERİLDİ, System.String[]

SULTANGAZİ'de dün akşam boşaltılan iki binanın önündeki güvenlik şeridi kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de dün akşam boşaltılan iki binanın önündeki güvenlik şeridi kaldırıldı. Bina sakinlerine iddialara göre "evlerinize girebilirsiniz" denildi. Bina sakinleri ise karot örneği alınmadığını ve binalar güvenli olduğuna dair yazılı bir belge almıdıklarını belirterek, evlerine girmek istemiyor. Sultangazi Belediyesi gündüz yapılan teknik incelemelerin ardından tehlike oluşturabilecek bir sorun olmadığı ve binaya girişlere izin verildiğini açıkladı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Yüksel ve İncel apartmanları dün akşam saatlerinde gelen sesler ve çatlaklar nedeniyle vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Yapılan incelemelerde inşaat çalışması yapıldığı sırada 5 katlı binanın temelinin altının boşaldığı görüldü. İki binada oturanlar tedbir amaçlı olarak Sultangazi Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Bugün öğlen saatlerinde ise binaların önünde bulunan güvenlik şeridi kaldırıldı. İki binada yaşayanlar kendilerine binaların güvenli olduğuna dair yazılı bir belge verilmediğini belirterek evlerine girmek istemiyor. Vatandaşların binaların önündeki bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan kazının yapıldı alan ise tahtalarla kapatılarak, üzerine uyarı levhaları asıldı.

"BİZ GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Binada yaşayan Zafer Özgün, "Güvelik şeridi kaldırıldı ama elimizde hiçbir resmi şey yok. Biz girmek istemiyoruz çünkü girdiğimiz zaman bir şey olursa yarın bunun hesabını kim verecek? Sorumlusu kim, resmi prosedürler bu şekilde mi işliyor? İki tane genç zabıta getirdiler, açtılar, bu kadar. Nerede bunun resmi yazısı? Var mı? Yok. Biz girmek istemiyoruz. Otelden de çıkın dediler" şeklinde konuştu.

Bir diğer bina sakini Gürol Çelik ise, "Yorulduk vallahi, sabahtan beri yorulduk. Geldiler. Açtılar. Fakat elimizde resmi bir belge yok. 5 dakika sonra bizim ne olacağımız belli değil. Bunun hesabını sonra kimden soracağız. Biz öldükten sonra bir faydası olacak mı? O yüzden girmek istemiyoruz. İki tane mühendis baktılar sadece. Bakmakla oluyorsa tamam o zaman girelim" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi ise tedbir amaçlı alınan güvenlik önlemleri sonrası, gündüz yapılan teknik incelemelerin ardından tehlike oluşturabilecek bir sorun olmadığı ve binaya girişlere izin verildiğini açıkladı.

- İstanbul

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE BOŞALTILAN BİNALARA GİRİŞ İZNİ VERİLDİ - Son Dakika


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