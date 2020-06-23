Sultangazi'de boşaltılan binalarda inceleme yapıldı - Son Dakika

Sultangazi'de, gece çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı. Çatlaklar oluşan binalarda belediye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Binaya girdik baktık binanın taşıyıcı sistemlerinde kolonlarında herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değil. Küçük sıva çatlakları var" dedi.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 sokaktaki 4 katlı iki bina, dün gündüz saatlerinde binada çatlaklar fark edilmişti. Gece saatlerinde ise duyulan seslerle bina sakinlerinin ihbar etmesiyle, olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yan yana bitişik 3 binayı tahliye etmişti. Bunun üzerine bazı vatandaşlar geceyi akrabalarının yanında, bazıları ise sokakta yer alan araçların içinde geçirdi. Durumun biraz sakinleşmesinin ardından bazı vatandaşlar ise evlerine girmeye başladı. Fakat evlerine dönenler de sabah 6 sıralarında gerçekleşen sarsıntı sonucu kendilerini sokağa attılar. Çatlaklar oluşan 3 binada Sultangazi belediye başkan yardımcısı Mustafa Birinci tarafından inceleme yapıldı.

"HERHANGİ BİR TEHLİKELİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL, KÜÇÜK SIVA ÇATLAKLARI VAR"

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci olay yerinde yaptığı açıklamada " İncelemede bulunduk akşamleyin intikal etti bize. Ses geldiğini söylediler. Geceleyin biz burayı tahliye ettik. AFAD geldi. Karayolları genel müdürlüğü ve bizler belediye olarak binaya girdik baktık binanın taşıyıcı sistemlerinde kolonlarında herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değil. Küçük sıva çatlakları var. Onu da inceliyoruz nihai kararımızı vereceğiz tehlikeli bir durum söz konusu değil. Alttaki bir çalışma ve zemindeki oturmadan kaynaklanıyor olabilir diyebilirim" dedi.

"DEPREM OLUYOR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Bina sakinlerinden Güldane Engin, "Biz hepimiz yatıyorduk saat gece 3 gibi gürültülerle uyandık zaten. Panikle kalktık deprem oluyor diye düşündük. Deprem değildi ama duvarlara baktık duvarlarda çatlaklar oluştu. Panik ile kendimizi dışarı attık. Daha sonra tekrar eve geldik baktık çatlaklar daha da açılmaya başlamıştı. Çocuk odası, yatak odası, banyo komple bizim sıramızda çatlaklar derinleşti" dedi.

(Furkan Tan/İHA)