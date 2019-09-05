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Sultangazi'de bulunan hurdalık alandaki yangın havadan görüntülendi

15 dakika önce

Sultangazi'de bulunan hurdalık alandaki yangın havadan görüntülendi Sultangazi'de bulunan hurdalık alan alev alev yandıİSTANBUL - Sultangazi'de hurdalık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de bulunan hurdalık alandaki yangın havadan görüntülendi

Sultangazi'de bulunan hurdalık alan alev alev yandı

İSTANBUL - Sultangazi'de hurdalık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan hurdalık alanda bulunan çok sayıda teker parçası ve vinç kullanılmaz hale geldi. Yangın anı havadan görüntülendi.

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan oto tamircisi yanında bulunan araç hurdalığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışmaların sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında hurdalık alanda bulunan çok sayıda teker parçası ve vinç kullanılmaz hale geldi. Dumanlardan etkilenen çevredeki vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Hurdalık alanın yerleşim yerine yakın olmasından dolayı vatandaşlar panik yaşarken, yangın anı havadan görüntülendi.

Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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