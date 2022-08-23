Sultangazi'de sanayide çalışan işçi elinde matkapla iş yeri sahibini kovaladı

Sultangazi'de bulunan sanayi sitesinde çalışan işçi, elinde matkapla başka bir işyeri sahibini metrelerce kovaladı. İş yeri sahibinin peşinden matkapla metrelerce kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün sabah erken saatlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah mesainin başında yeni çalışmaya başlayan işçi, tırın yanından matkapla hızlıca koşan arkadaşını gördü. Koştuğu yöne doğru ilerlediğinde çömelip iş yeri sahibini uyardı. İş yeri sahibi işçisiyle karşı karşıya kaldığında, işçi elindeki matkapla saldırmak için iş yeri sahibinin üzerine doğru hızlıca koştu. İşçinin saldırmak için üzerine doğru koştuğunu gören iş yeri sahibi olay yerinden hızlıca koşarak uzaklaştı.

İş yeri sahibini matkapla metrelerce kovalayışı kamerada

Sanayi sitesinde yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı. Görüntülerde iş yeri sahibinin işçiyi karşılaştığında ne yaptığını anlamaya çalıştığı görülüyor. İşçinin elinde matkapla iş yeri sahibinin üzerine doğru koştuğunu gören iş yeri sahibi can havliyle olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Olay yerinde iş yeri sahibinin işçi arkadaşları tarafından kovalandığını gören, diğer işçiler kavgaya müdahale edip ayırmak için işçi ve iş yeri sahibinin peşinden koştu. Sanayide işçinin matkapla iş yeri sahibini metrelerce kovalaması bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL