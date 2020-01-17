SULTANGAZİ'DE CAMI KIRIP ARAÇTAKİ KUMAŞLARI ÇALDILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE CAMI KIRIP ARAÇTAKİ KUMAŞLARI ÇALDILAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE CAMI KIRIP ARAÇTAKİ KUMAŞLARI ÇALDILAR

6 saat önce

Haber-Kamera: Emin YEŞİL Sultangazi'de pazarcılık yapan Aziz Karakaş'ın aracındaki tekstil ürünleri 1 yıl içerisinde iki defa çalındı.

SULTANGAZİ'DE CAMI KIRIP ARAÇTAKİ KUMAŞLARI ÇALDILAR, System.String[]

Haber-Kamera: Emin YEŞİL Sultangazi'de pazarcılık yapan Aziz Karakaş'ın aracındaki tekstil ürünleri 1 yıl içerisinde iki defa çalındı. Aracının camı kırılarak, kumaşları çalınan Karakaş, "Ailemin ve çocuklarımın huzuru bozuldu" dedi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Aziz Karakaş pazarlarda tekstil ürünü satıyor. Karakaş'ın geçtiğimiz yıl aracının camları kırılarak, içeride bulunan ürünleri çalındı. Dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için oğlu Cihan Karakaş ile birlikte evden çıkan Aziz Karakaş, aracındaki kumaşların çalındığını gördü. Aracın ön camını kırarak, kapıyı açan kişi ya da kişiler, yaklaşık 30 bin TL değerindeki tekstil ürünlerini çaldı. Durumu polise bildiren Karakaş, hırsızların yakalanmasını bekliyor.

"MALLARIN ÇOĞUNU BORÇLA ALMIŞTIM"

Mağdur olduğunu ve bütün emeğinin gittiğini belirten Aziz Karakaş, "Yaklaşık 1 yıl içerisinde iki defa arabama girdiler. Bir geçen sene girdiler, bir de dün sabah girdiler. Ben pazarcı esnafıyım. Arabamda bulunan tüm ürünleri çaldılar, bir şey bırakmamışlar. Yaklaşık 25- 30 bin TL'ye yakın bir zararımız var. O malların çoğunu borçla almıştım. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Ailemin ve çocuklarımın huzuru bozuldu. Mağduruz. Hırsızlar cirit atıyor. Çünkü esnafız. Bu malları 5 lira karla, soğuk kış demeden pazara çıkıyoruz. Bütün emeğimiz gitti. Şu an evdeyim. Ürün alacak sermayem yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Polise şikayette bulunduk" dedi.

"BÜTÜN SERMAYEM ÇALINDI"

Aziz Karakaş'ın oğlu Cihan Karakaş ise, "1 sene önce benim arabama girildi. Bana büyük bir hasar, büyük bir mal kaybına sebep oldu. Polislerimize bilgileri verdik. Dün sabah işe gidiyorduk. Aynı saatte. Arabamızı çalıştıralım dedik. Arabamıza yine girmişler. Benim bütün sermayem, neyim var neyim yok hepsini alıp götürmüşler. ve şu an çok mağdur bir durumdayım. Borçla alınan bir mal. Nasıl yerine koyacağımızı bilmiyoruz. 30 bin TL'lik bir mal. Bunu yerine koymak zaten yıllar alıyor. Durumumuz yok zaten. Üç beş kuruş için pazara çıkıyoruz. Şu an evde oturuyoruz. Ürünümüz yok. Satmak için malımız yok. Bekliyoruz. Borçla aldığımız ürünlerle birlikte yaklaşık bir 40 bin TL zararımız var. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Benim ocağım yandı. Başkasının ocağının yanmasını istemediğim için yetkililerden yardım, destek bekliyoruz. Benim canım yandı. Bir başka arkadaşın canı yanmasın. Bu hırsızlık olayları son bulsun artık. Cezaların arttırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan görüntü

-Baba oğulla röp

-Genel ve detaylar


Sultangazi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:39 Kaynak: DHA
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