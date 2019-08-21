Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

1 saat önce

Sultangazi'de camiden ayakkabı çalan bir şüpheli, mağdurlardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini tanıması üzerine cami cemaati tarafından yakalandı.

SULTANGAZİ'DE CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA, System.String[]

Sultangazi'de camiden ayakkabı çalan bir şüpheli, mağdurlardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini tanıması üzerine cami cemaati tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İsmetpaşa Mahallesi Akşemsetin Camii'nde son haftalarda üst üste camiden ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Yanındaki bilgisayar çantasına doldurduğu ayakkabılarla hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrılan hırsızlık şüphelisi, camiye en son girdiğinde cemaat tarafından yakalandı. Camiye gelen şüpheli, cemaat namaz kılarken ayakkabılıkta bulunan ayakkabıları çaldı. Yanındaki bilgisayar çantasına ayakkabıları dolduran şüpheliyi, geçtiğimiz ay ayakkabısı çalınan bir kişi fark etti. Ayakkabılarının çalınmasıyla ilgili telefonunda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen vatandaş, görüntülerden tanıdığı hırsızlık şüphelisini yakaladı. Cami cemaati tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliye bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Şüphelinin caminin içindeki ayakkabılıktan ayakkabı çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ayakkabıları aldığı ve çantasına koyduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelinin ayakkabılıktan ayakkabı çalma anı
-Camideki cemaatin arkasından koşturmaları
Cep telefonu görüntüleri
-Cemaatin şüpheliyi yakaladığı şüpheliyi bekletmesi
-Polisin gelmesi için bekletilen şüpheliye yakalayanların söyledikleri
(AKTÜEL)
-Camiden detay görüntüler
-Namaz kılan cemaat
-Namazın ardından camiden çıkanlar
-Cemaat ile röp.
-Detaylar


- İstanbul
İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Cemaat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:37 Kaynak: DHA
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