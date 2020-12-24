Sultangazi'de caminin muslukları çalındı - Son Dakika

Sultangazi'de caminin muslukları çalındı

24.12.2020 09:22
Sultangazi'de caminin muslukları çalındı, System.String[]

SULTANGAZİ'de caminin abdesthane ve tuvaletlerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

SULTANGAZİ'de caminin abdesthane ve tuvaletlerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Sultançiftliği Hayırlıoğlu Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletteki musluklarını söküp çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler, muslukların yerinde olmadığını gördü. Sabah namazını kılmak için camiye gelen Hayırlıoğlu Cami Dernek Başkanı Abdulkadir Tezbaşaran, "Sabah namazında geldiğimizde musluklar açıktı. Baktığımızda muslukları söküp, götürdüklerini gördüm. Gerçekten şok oldum. 23-24 tane musluğu çalmışlar. Allah'ın evinde bunu yapıyorlar. Bu insanların gerçekten Allah korkusu yok. Camimizde daha önce böyle bir şey yaşanmadı." dedi.


- İstanbul
Sultangazi'de caminin muslukları çalındı
Sultangazi'de caminin muslukları çalındı
Sultangazi'de caminin muslukları çalındı

İsmetpaşa Mahallesi, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de caminin muslukları çalındı - Son Dakika


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