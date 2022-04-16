Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

16.04.2022 11:01
Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar

Son dakika gündem haberi... SULTANGAZİ'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi.

SULTANGAZİ'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için saniyelerle yarışıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza TEM Otoyolu çıkışı Lütfü Aykaç Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Varol'un kullandığı 23 TC 420 plakalı kamyonun frenin tutmaması sonucu şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjden geçerek karşı yola geçen kumaş yüklü kamyon otomobili ezdi. Otomobilin sürücüsü sıkıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada Gökhan Çelik ise yeşil ışığın yanmasıyla otomobiliyle kazadan kıl payı kurtuldu.

"FRENİ TUTMADI O ŞEKİLDE OLDU"

Kamyon şoförü Faruk Varol, "Kumaş yüklü kamyonla hareket halindeydim. Fren tutmadı." dedi Kazadan son anda kurtulan Gökhan Çelik, "Soldan bir kamyon geliyordu. Ben gaza bastım. Bana sürterek vurdu ama arkadaki arabanın üstüne düştü. Kıl payı kurtuldu. Gaza basarak kurtarmaya çalıştım." dedi. Görgü tanığı Engin Özkaya, "Freni patlamış arabanın üstüne devrildi. Arabanın içinde bir kişi vardı çıkardılar. Karşı yoldan freni patlamış, kaldırımı geçerek aracın üstüne devrildi." ifadesini kullandı. Kaza nedeniyle Lütfü Aykaç Bulvarı'nda yoğun trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar
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TEM Otoyolu, İtfaiye, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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