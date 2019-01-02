Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Can Pazarı...yangında Mahsur Kalan Anne ve 4 Çocuğu Kurtarıldı

Sultangazi'de Can Pazarı...yangında Mahsur Kalan Anne ve 4 Çocuğu Kurtarıldı

1 saat önce

Sultangazi'de can pazarı...Yangında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu kurtarıldı Yangından kurtarılan minik çocuk "Anne tabletime bir şey olmaz dimi" diyerek gözyaşı döktüİSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmanda meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı.

Sultangazi'de can pazarı...Yangında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu kurtarıldı
Yangından kurtarılan minik çocuk "Anne tabletime bir şey olmaz dimi" diyerek gözyaşı döktü

İSTANBUL - Sultangazi'de bir apartmanda meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. Binanın 4'üncü katında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan aile birbirlerine sarılırken, küçük çocuk "Anne tabletime bir şey olmaz dimi" diyerek gözyaşı döktü.
Yangın, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sardı. Alt katlardaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, binanın 4'üncü katındaki anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılan anne ve çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yangından kurtarılan küçük çocuğun annesine "Anne tabletime bir şey olmaz dimi" diyerek ağladığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları meraklı bakışlarla izledi.
İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.
Yangında çok korktuklarını söyleyen anne Hanife Döver, "İlk önce bağırma sesi geldi. Koştuk baktık kapıya duman doluyor içeriye. Çocuklarım, hepimiz içerideydik. Dışarı çıkamadık bir daha. Aşağı inmek istedik ama inemedik. Dumandan dolayı inemedik. Çocuklarım iyiler. Biraz küçüğü korktu ama iyiler. Korktuk tabi. Korkmaz mı insan" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Sultangazi, Anne, 3. Sayfa
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