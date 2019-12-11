Sultangazi'de çanta içinde sokağa bırakılan 15 günlük bebek bulundu

Polis , olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde, önceki gün sabaha karşı işten çıkarak evine ilerleyen Emrah Tanrıverdi ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru ilerleyen Tanrıverdi, bir apartmanın önünde çantanın içine konulmuş bir bebeğin ağladığını gördü.

SULTANGAZİ'de bir apartmanın önüne çanta içinde bırakılmış 15 günlük bebek bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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