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SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI

28.08.2021 10:27

SULTANGAZİ'de bir kafede oturan kişinin çantası saniyeler içerisinde çalındı.

SULTANGAZİ'de bir kafede oturan kişinin çantası saniyeler içerisinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Erzurum'dan geldiği öğrenilen bir kişi cadde üzerinde bulunan bir kafeye girerek, içinde cüzdanı, bir miktar para, kredi kartları ve kimliği bulunan el çantasını oturduğu masanın üzerine koydu. Kafenin bahçe bölümünde oturan kişinin çantasını kaldırımda yürüyen bir kişi fark ederek, bir süre olduğu yerde oyalandı. Daha sonra masada bulunan çantayı alarak, kaçmaya başladı. Çantanın sahibi de hırsızlık şüphelisinin peşinden koştu. Olaya tanık olan bir yayaya hırsızlık şüphelisine vurarak, durdurmaya çalıştı. Şüpheli kaçmayı başarırken, kafe çalışanları durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Çantası çalınan kişinin hırsızdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNÜNÜ KESEN KURYEYE BIÇAK ÇEKİYOR

Yaşananları anlatan kafe sahibi İbrahim Ok, Saat 15.00 sıralarında müşteri kafemize gelerek bahçede oturuyor. Kendisi bize, kız arkadaşı ile arasını düzeltmek için Erzurum'dan yeni geldiğini söyledi. Oturduğu sırada turuncu tişörtlü bir kişi, yolda yürürken masadaki çantayı görüyor. Çantayı gördükten sonra önce bir iki tur atıyor. O sırada müşteri lavaboya çıkıyor. Lavaboya çıkmasını fırsat bilip tekrardan iş yerimizin önünde birkaç tur atıyor. Birkaç tur attıktan sonra müşteri lavabodan geliyor. O sıra müşteri telefonu ile meşgul oluyor. Hırsız da müşterinin telefonla meşgul olmasından faydalanarak, Çantayı kaptığı gibi kaçıyor. Beyefendi de kafeden çıkarak hırsızın peşinden koşuyor. Bizim arkadaşlarımız da kendisine yardımcı oluyor. Kurye arkadaşlarımız motosikletler beraber peşinden gidiyorlar. Bu sırada yolun karşı tarafına geçiyor. O sırada bir başka kurye durumu fark edip, önünü kesiyor. Hırsız, bunun üzerine kurye arkadaşa bıçak çekiyor. Bunun üzerine kurye arkadaş müdahale edemiyor. Ondan sonra hırsız kaçarak izini kaybettiriyor. Çantada müşterinin beyan ettiğine göre 2-3 bin lira arası para, telefonları, kredi kartları ve banka bilgilerinin yer aldığı evraklar varmış. Bu şekildeki üzücü olaylardan bizlerde rahatsızız. İnşallah bir daha bu olaylar yaşanmaz dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çantasını masanın üzerine koyan müşterinin lavaboya gitmek için masadan kalktığı, bu esnada kaldırımda yürüyen bir kişinin masadaki çantayı fak ederek, bir süre çevrede oyalandığı görülüyor. Kısa bir sonra müşterinin geri gelerek masaya oturduğu ve cep telefonu ile meşgul olduğu, çantayı gözüne kestiren şüphelinin geri gelerek telefonla konuşuyormuş gibi yaparak oyalandığı, daha sonra masanın üzerindeki çantayı alarak kaçmaya çalıştığı, müşterinin de peşinden koştuğu kameralara yansıyor. Kovalamaca sırasında durumu fark eden bir kişinin kaçan şüpheliyi yakalamak için tutmaya çalıştığı, ancak hırsızlık şüphelisinin kaçmayı başardığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI
SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI

Erzurum, Edirne, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÇANTAYI BÖYLE ÇALIP KAÇTI - Son Dakika


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