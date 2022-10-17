Sultangazi'de çatı katı yangını, evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

SULTANGAZİ'de, 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evi yanınca sinir krizi geçiren kadını yakınları yalnız bırakmadı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2025. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, bina sakinlerini uyarırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Bina sakinleri kendi imkanları dışarı çıktı. Çatı katındaki evi yanınca sinir krizi geçiren kadını komşuları ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmadı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.