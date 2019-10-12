Sultangazi'de çatı katında yangın

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-Mahalle sakini ile röportaj

Sultangazi 'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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