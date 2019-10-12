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Sultangazi'de çatı katında yangın

1 saat önce

SULTANGAZİ'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Sultangazi'de çatı katında yangın, System.String[]
SULTANGAZİ'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü.

İsmetpaşa Mahallesi 149 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın inşaat halindeki çatısında dün akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Habipler ve Sultangazi istasyonuna bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü. Bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.


- İstanbul
İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
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