Sultangazi'de Çatı Yangını
6 dakika önce
Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Sultangazi'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, 23.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi 89.Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevli suretle yanan çatıyı yarım saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Görüntü Dökümü
(cep telefonu)
-Alevli yanan çatı
Aktüel
-İtfaiye ekipleri
-Çevrede kalabalık
-Sağlık ekipleri
-Genel ve Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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