Sultangazi'de Çatı Yangını
1 saat önce
SULTANGAZİ'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
SULTANGAZİ'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, 23.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi
89.Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul
'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, alevli suretle yanan çatıyı yarım saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:53 Kaynak: DHA
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