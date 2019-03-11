Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Çatı Yangını

Sultangazi'de Çatı Yangını

1 saat önce

SULTANGAZİ'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Sultangazi'de Çatı Yangını, System.String[]
SULTANGAZİ'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, 23.00 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi 89.Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevli suretle yanan çatıyı yarım saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

İstanbul, İsmetpaşa Mahallesi, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi

Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 01:28:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Çatı Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]