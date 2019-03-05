Sultangazi'de Çatı Yangını; Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
22 dakika önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHASultangazi'deki bir binanın çatı katında çıkan yangında, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA Sultangazi
'deki bir binanın çatı katında çıkan yangında, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İsmetpaşa Mahallesi
95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alevlerin yükseldiği yangın
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Yaşanan hareketlilik
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:01 Kaynak: DHA
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