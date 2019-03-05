Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Çatı Yangını; Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Sultangazi'de Çatı Yangını; Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

1 saat önce

SULTANGAZİ'deki bir binanın çatı katında çıkan yangında, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Sultangazi'de Çatı Yangını; Binada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı, System.String[]
SULTANGAZİ'deki bir binanın çatı katında çıkan yangında, mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede tüm daireye yayılan yangın nedeniyle, üst kattaki bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, İtfaiye, Güncel
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