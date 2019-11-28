Sultangazi'de çatı yangını söndürüldü
6 saat önce
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2516. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.
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